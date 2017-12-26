Украинская православная церковь Московского патриархата перевела в разряд всецерковно почитаемых икону, которая является символом так называемой борьбы террористов на Луганщине.

Об этом пишет на своей странице в основатель проекта "Коллаборанты, бывающие в Украине" Александр Чернов, передает .

"Местночтимая на территории Луганско-Алчевской епархии с 1998 года икона Божьей Матери "Луганская" - переведена в разряд всецерковно почитаемых икон. С соответствующими "Днями почитания" и т.п. С 2014 года данная икона является одним из, если не основным "Божьим охранительным лейблом" в борьбе ОРЛОвцев против Украины и за "русский мир" на Луганщине", - сообщил он.

Блогер заявил, что УПЦ КП официально признала "вражеский лейбл".















Сводка.нет - Новости Украины и Мира