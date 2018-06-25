|Министр назвала основные даты вступительной кампании 2018 года
|25.06.2018 12:39
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Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 2 июля. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказала Министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент
"Эта пресс-конференция посвящена в первую очередь первому этапу вступительной кампании: 2 июля начнется регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки в них необходимых документов", - сказала она.
По словам Гриневич, сегодня МОН будет тестировать эту систему.
"Регистрация электронных кабинетов начнется 2 июля и закончится
25 июля. Прием заявлений и документов начнется 12 июля. Лица,
которые будут поступать в вузы на основе собеседования,
вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подавать
заявления до 20 июля. Абитуриенты, которые будут поступать только
на основе сертификатов ВНО - до 26 июля. Творческие конкурсы будут
проведены в несколько сессий - с 14 по 26 июля. Вступительные
экзамены - с 21 по 26 июля, собеседования - с 21 по 23 июля
включительно", - сообщила она.
"Поступающие, которые получат рекомендации, должны выполнить все
требования к зачислению на места государственного или регионального
заказа - то есть вовремя подать свои оригиналы документов до 6
августа. Зачисление поступающих по государственным или региональным
заказом состоится 7 августа - то есть во время приказов о
зачислении, а за средства физических или юридических лиц - не
позднее 30 сентября. Это основные даты вступительной кампании", -
сказала она.