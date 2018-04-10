По мнению украинского министра внутренних дел Арсена Авакова, крайне важно, какие шаги в постоянно меняющемся мире будет предпринимать Украина, а не то, как американские санкции повлияли на Россию. Аваков: Мы все знали, что у соседа его бодливая корова сдохнет... Фото: mvs.gov.ua "Многие в эйфорийной радости... И как в том анекдоте – у самих хата горит, но главное – мелочь, а приятно – у соседа корова сдохла!.. Мы все знали, что у соседа его бодливая корова сдохнет... И в этом постоянно меняющемся мире крайне важно то, что будем делать мы! Важна энергичность, самоотдача и два приоритета – безопасность и развитие!" – написал министр. https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1722035904553175 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.9 апреля курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Капитализация российского фондового рынка в этот день упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.По данным Forbes, cостояния богатейших россиян в течение дня сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка. Согласно оценке Bloomberg, 9 апреля российские миллиардеры потеряли из-за санкций $16 млрд.Утром 10 апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./€. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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