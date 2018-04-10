За вызывающее поведение в общественных местах оккупированной части Донецкой области местные жители избили нескольких российских наемников - морских пехотинцев. Об этом со ссылкой на Украинские разведку сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"Возросло количество совершения российскими военнослужащими правонарушений в общественных местах, что привело к многочисленным конфликтным столкновеням с местными жителями. В частности, 8 апреля с.г. граждане избили российских военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) первого Армейского корпуса ДНР. Побитых российских военных госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии ", - сказал Гуцуляк.

Как сообщал на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей участились случаи нападений местных жителей на российских военных.

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