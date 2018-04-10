Не надо объяснять, что глобальный северный пушной зверь приобрел очень четкие, практически выпуклые очертания. Операция «Пуазон» («Яд»), начатая британской и американской «цивилизациями», является системным проявлением пока еще холодной, но очень, очень разогретой войны.

Как-то стало модно у них оперировать понятием «яд». То Скрипалей «смертельно траванули» агенты «KGB», хотя по итогу пострадали хомяки и кошак, то «химатака» в сирийской Думе. Дело «беглого агента» быстро стало рассыпаться, следовательно пришлось снести дом и ресторан с «остатками» крайне смертельного «Новичка». Теперь «большой друг Украины» Дональд Трамп на протяжении 24-х часов решает насчет ответной реакции на «химатаку». Тоже, кстати, «массовое отравление», «нарушение конвенции», истерика. Система, однако.

Как говорят «аналитики» украинского телеканала «112», «российская империя рушится под мощными согласованными санкциями Запада, и мы (Украина) нанесем всесокрушающий удар в сердце страны-изгоя». С анатомией у них, правда, не очень. Под «сердцем» они понимают Ростов, Донбасс и почему-то Краснодарский край. Но суть «эксперды» уловили точно. Именно Украина, не Сирия, станет основной площадкой для открытого военного столкновения с «империей зла». Да к чему ходить вокруг да около? Амеры погнали Порошенко на войну. В мае четырехлетняя «антитеррористическая операция» (АТО) будет переформатирована в «военную операцию» под командованием «объединенных вооруженных сил», а не СБУ, как было до последнего времени. Самая «мощная», «хорошо откормленная армия Европы» должна продемонстрировать свою «небывалую мощь».

И все вроде бы у них получается, однако вылезла маленькая неувязочка. Петр Алексеевич явно не горит желанием обнажить шашку и вскочить на боевого коня, чтобы лично повести за собой «воздушно-штурмовые бригады» (недавно парламент утвердил это типично «украинское» название для аэромобильных войск ВСУ). Выборы начались. Президентские. Совсем другая логика действий необходима «гаранту». Он же что в последнее время демонстрирует? Образ заботливого отца нации, заботящегося о подрастающем поколении, этакого «миротворца с пасками», испеченными его любящей супругой. Все плохое, говорит, уже позади. Оседлаем гиперлупы, выведем «Ланос» в космос и заживем как истинные европейцы. На Донбасс введем финских и шведских миротворцев, которые быстро «зачистят» исконно украинскую территорию от «российских оккупационных войск». Потом МВД силами Арсена Авакова начнет «комплексную зачистку территории от пособников террористов». Фильтрационные лагеря, удобные кабинеты для допросов в уютных подвалах, белые повязки с надписью «Polizai». Все как в старые добрые времена. Генетическая память, однако.

И в этот момент Госдеп дал приказ готовиться к масштабному наступлению. Вообще не в жилу для президента-«миротворца». Ему же на второй срок идти, а как провести избирательную кампанию во время многочисленных «котлов»? Не складывается пазл. Все время получается одно очень некрасивое слово «ж...па». Вдобавок ко всему перманентный скандал между республиканцами и демократами в США повлиял на электоральную ситуацию в местах обитания древней шумерской нации. Появился, о чем уже часто писалось, новый, девственно чистый кандидат на роль «спасителя». Ну да, Слава Вакарчук. «Респы» настолько погрязли в бесконечных интригах с «расследованиями вмешательства Кремля в избирательную кампанию Трампа», что упустили момент для «запуска» собственного кандидата. Тупо решили дожать Порошенко до его логического конца. Ну куда же он денется? Надо надевать гламурный спецназовский берет и поднимать конницу в атаку. Ага… Чтобы на его табуретку вскарабкался кто-то другой?!

Пасхальный старт избирательной кампании солиста «Океана Эльзы» очень встревожил гаранта. Инсайдерские источники в АП рассказывают об экстренном совещании Порошенко с ближайшими сподвижниками: Александром Турчиновым (секретарь Совбеза), Александром Грановским, Игорем Кононенко («смотрящие» соответственно за финансовыми и судебными делами президента), а также Василием Грицаком (глава СБУ).

Главное, до последнего момента все вроде бы шло неплохо: Михо Саакашвили депортировали в Польшу, Надю Савченко посадили, Юлию Тимошенко запугали перспективой возбуждения уголовного дела. Остались лишь удобные для Порошенко противники: руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, просто Рабинович и так, по мелочи. Но тут подсуетился трубный олигарх, друг Элтона Джона и как бы благодетель Пинчук. Снюхался, негодяй, с Хиллари Клинтон и запустил-таки проект «Я вам спою на бис». Его же предупреждали: сиди ровно на пятой точке, не отсвечивай, и будет тебе счастье. Ни прокуратура, ни налоговая, ни САП с НАБУ не работали по предприятиям и людям Пинчука. Его тесть – экс-президент Леонид Кучма заседает в Минске, играет какую-то роль в раскладах. Телеканалы олигарха – «СТБ», «Новый», «ICTV» – ни разу не попали под санкции Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Почти всех других игроков медиа-рынка либо прессуют, либо тупо отбирают лицензию. А у «Пини» (кличка такая) полная идиллия.

Когда он однажды попытался дернуться, напечатав «сепаратистскую статью» в одном английском издании («надо вести переговоры с представителями Донбасса», «мир») и немного «засветив» Вакарчука в качестве политика (певец резко прервал гастрольную деятельность и уехал в Америку «учиться на лидера»), реакция была резкой. Из АП ему передали «кучу приветов», пообещали некий акт с использованием трубы очень большого диаметра. Все как обычно. Виктор Михайлович очень догадливый, но, с…ка, хитрый олигарх. Он как бы отыграл назад, но, как выяснилось, продолжал лелеять далеко идущие планы. В «заговоре» приняла участие и прежний секретарь Госдепа Хиллари Клинтон.

Пинчук часто жертвовал крупные суммы то на избирательную кампанию Хиллари, то в фонд Демпартии. Правда, он и Трампу отстегивал. Сейчас как раз в Штатах идет расследование по данному факту. Не, ну все правильно: яйца надо раскладывать в разные корзины. Это принцип действий Пинчука. Страна у нас такая… Часто они (яйца) бьются просто всмятку. Клинтон, как и большинство демократов, одержима жаждой реванша. Ну там «марш возмущенных вагин», «импичмент кремлевскому ставленнику» и так далее.

Хиллари, в отличие от Дональда, довольно плотно занималась Украиной. Именно при ней была доведена до конца «революция достоинства». Демократы на протяжении десятилетий вели системную работу по превращению страны шумеров в плацдарм для атаки на РФ. Они же создали вместе с Соросом эффективную грантовскую структуру в виде «антикоррупционных общественных организаций», ставшую основным инструментом воздействия на политическую и медиа- сферы Украины. Предложение Пинчука «раскрутить Вакарчука» было встречено с пониманием именно демократами. Республиканцев в Украине интересуют более прагматичные «вещи»: рынок медицинских услуг, банковский сектор, нефтегазовые дела. Получив в качестве «бонуса» после «эры» Барака Обамы «управляемого президента», «респы» отдельно не заморачивались с политическими схемами. Они до сих пор не подготовили «альтернативный вариант», хотя в Вашингтон выстраивались целые очереди из «перспективных кандидатов». Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-министр обороны Анатолий Гриценко… Все они хотели пройти президентский кастинг, получить «официальное благословение Госдепа». Но не получили.

Изощреннее всех действовал Пинчук. Его проект «Певец ртом» действительно «выстрелил». По крайней мере на старте. Грамотный «закос» под «лицензированный продукт Госдепа», обучение Славы в «кузнице мировой элиты» – Стэнфордском университете, использование команды политтехнологов, которые в свое время вели Виктора Ющенко. Предыдущие попытки Пинчука сделать собственный политический «стартап» закончились полным фиаско. Я о «Команде озимого поколения» («КОПы»). Ни хрена никто из «команды» не взошел. Кроме Инны Богословской. Да и ту так швыряло из крайности в крайность, что в настоящее время Инна Германовна воспринимается в качестве психически неуравновешенной «девушки».

Явление Вакарчука народу прошло в Киево-Могилянской академии – рассаднике расово-правильных украинцев. Резонанс получился сильный. По крайней мере, Петр Алексеевич расстроился. Вот и провел совещание с «побратимами» на тему «Как сделать так, чтобы «Океан Эльзы» рассосался?». Не то чтобы Вакарчук является для него «смертельным конкурентом». За год можно его «укатать». Проблема в другом: ситуация развивается таким образом, что этот «псевдоамериканский миротворец» попадает в нужную политическую волну. Пока главком воюет, предсказуемо отгребая, Слава получает все большую и большую слава благодаря своему пацифизму – «надо сделать такой уровень жизни в Украине, чтобы все в Донбассе захотели жить в благополучной стране».

В Госдепе рефлексии Порошенко на тему «надо отложить все до окончания выборов» вообще не воспринимаются. Он у них числится как расходный материал. Когда уйдет «в расход», тогда и подумаем над заменой. Главная задача украинского президента – начать войну на Донбассе. Постановочные «спецэффекты» – отравление Скрипалей, химатака в Сирии – закончились. Пришло время войны. «Мы дадим тебе «Джавелины», ничего не бойся».

Если так дело пойдет и дальше, то действительно Слава с волосатой грудью, которую он очень любит демонстрировать во время концертов, станет единственным кандидатом США. Демократы вовремя подсуетились, а у республиканцев нет своего варианта. Это, конечно же, упрощенная схема. Но, как по мне, наглядно иллюстрирует картину «глобального п…ца».

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