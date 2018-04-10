|"Я безмежно щаслива": Настя Каменських розповіла про коханого (ФОТО)
|10.04.2018 12:54
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Відома українська співачка Настя Каменських, яка наприкінці минулого року створила сольний проект NK, днями з'явилася на обкладинці популярного глянцю Viva! і навіть розповіла про особисте - звісно, натяками.
"Я не приховую, що шалено щаслива, і кожному цього бажаю. Я неодноразово говорила: коли настане момент і я захочу, про все обов'язково розповім. А поки свою любов, свого обранця я оберігаю від численних пліток і розмов. Щастя любить тишу", - говорить Настя.
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