Официальной причиной смерти жертв Смоленской катастрофы стал взрыв, который произошел перед тем, как самолет с бывшим польским президентом Лехом Качиньским и другими польскими дипломатами упал на землю. Таким образом пассажиры погибли, еще до того как самолет упал.

Об этом в эфире телеканала TVP 1 рассказал прежний министр обороны Антоний Мацеревич, который является председателем польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы.

Мацеревич отметил, что выяснение причин катастрофы может продолжаться в течение лет, однако на данный момент установлена причина смерти пассажиров самолета Ту-154.

«Пассажиры погибли от взрыва центроплана перед столкновением самолета с землей», — сказал Мацеревич.

Он отметил, что об этом будет идти речь в официальном рапорте, подписанном всеми членами комиссии, который может быть опубликован уже в ближайшие дни.

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