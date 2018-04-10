Если в результате расследования подтвердится ответственность России за химатаку, Франция готова будет дать ответные меры.

Представитель французского правительства отметил, что проведение официального визита «не ставится под сомнение», пишет Лига.Новости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Россию в мае, несмотря на то, что Москва подозревается в причастности к новой химической атаки в Сирии. Об этом сообщает Europe1 со ссылкой на представителя французского правительства Бенджамина Гриво, информирует svodka.net.

Он отметил, что проведение официального визита «не ставится под сомнение», добавив, что «всегда необходимо вести переговоры, если у нас возникают разногласия».

По словам Гриво, если в результате расследования подтвердится ответственность России за химатаку, Франция готова будет дать ответные меры.

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