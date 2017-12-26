|STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY объявили конкурс для молодых художников
|26.12.2017 15:32
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Площадка конкурса: POP UP MUSEUM современного русского искусства;
Адрес: ул. Бутлерова, д. 17, БЦ NEO GEO, POP UP MUSEUM;
Формат работ: 3D-изображения материалов, брошюры, видео, эскизы, живописные и графические работы;
Участники конкурса: физические лица, их объединения или творческие коллективы организаций, зарегистрированные на территории Российской Федерации от 18 до 40 лет. Открытый неизвестный Конкурс, в котором могут принять участие художники, имеющие соответствующее профильное образование и опыт работы в создании произведения искусства. Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Количество членов группы не ограничено;
ГРАФИК РАБОТ И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Контакт для прессы:
Анастасия Гаецкая
Тел.: +7 (985) 774-29-36
E-mail: info@nikolskayagallery.comОРГАНИЗАТОРЫ Nikolskaya Gallery - галерея, посвященная русскому искусству. Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и ценителям прекрасного. Галерея представлена такими направлениями, как русский реализм, импрессионизм, модерн. В галерее присутствуют редкие коллекционные полотна советского реализма и индустриального пейзажа, активно развивается современное искусство. Nikolskaya Gallery начала свою деятельность в 2016 году. Инвестиционный фонд Stone HedgeStone Hedge — инвестиционный фонд, аккумулирующий средства и вкладывающий их в проекты, связанные с недвижимостью. Работает с 2012 года. Специализируется на редевелопменте производственных площадей, строительстве деловых центров. ПАРТНЕРЫ Инвестиционный фонд STONE HEDGE, Tribeca Apartments, Art Residence, Первый Фестиваль Трех Искусств, SCI-ONE, GENOTEC, Библиотека им. А.П. Боголюбова, Центр Красный, RMA бизнес школа, Золотая Балка, ARTIFEX, D-Pulse, сеть ресторанов BABOO, INGIPRO, YULIA’SWAY, благотворительный фонд им. К.А. Коровина “Спасем вместе”, PR-Online