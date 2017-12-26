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STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY объявили конкурс для молодых художников
26.12.2017 15:32
STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY объявили конкурс для молодых художников В преддверии 2018 года STONE HEDGE и NIKOLSKAYA GALLERY объявли КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ, приуроченный К ГОДУ РОССИЙСКОГО ТЕАТРА.

Площадка конкурса: POP UP MUSEUM современного русского искусства;

Адрес: ул. Бутлерова, д. 17, БЦ NEO GEO, POP UP MUSEUM;

Формат работ: 3D-изображения материалов, брошюры, видео, эскизы, живописные и графические работы;

Участники конкурса: физические лица, их объединения или творческие коллективы организаций, зарегистрированные на территории Российской Федерации от 18 до 40 лет. Открытый неизвестный Конкурс, в котором могут принять участие художники, имеющие соответствующее профильное образование и опыт работы в создании произведения искусства. Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Количество членов группы не ограничено;

ГРАФИК РАБОТ И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
Сроки проведения конкурса: 20 декабря 2017 — 9 марта 2018;
Срок подачи заявок и прием конкурсных работ: 21 декабря 2017 — 28 февраля 2018;
Работа экспертов конкурса: 29 февраля 2018 — 1 марта 2018;
Работа конкурсного жюри: 2 марта 2018 — 6 марта 2018;
Объявление победителя 9 марта 2018;
Проектирование и адаптация проекта победителя: 10 марта 2018 — 10 апреля 2018;
Определение условий производства: 2 апреля 2018 — 20 апреля 2018;
Производство и установкамонтажразвеска произведений в Атриуме №3: 25 апреля 2018 — 25 июня 2018;
Награждение победителя в рамках конкурса посвященному году Театра в России: 30 июня 2018.
Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с условиями на сайте www.nikolskayagallery.com и отправить заявку на участие на info@nikolskayagallery.com с указанием ФИО, биографии, выставочной деятельности, контактных данных и приложенной концепцией и визуализацией работы на тему «Театр» для участия в конкурсе. 
В конкурсе участвуют идеи и нереализованные проекты. 

Контакт для прессы:

Анастасия Гаецкая

Тел.: +7 (985) 774-29-36

E-mail: info@nikolskayagallery.com 

ОРГАНИЗАТОРЫ Nikolskaya Gallery - галерея, посвященная русскому искусству. Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и ценителям прекрасного. Галерея представлена такими направлениями, как русский реализм, импрессионизм, модерн. В галерее присутствуют редкие  коллекционные полотна советского реализма и индустриального пейзажа, активно развивается современное искусство. Nikolskaya Gallery начала свою деятельность в 2016 году. Инвестиционный фонд Stone HedgeStone Hedge — инвестиционный фонд, аккумулирующий средства и вкладывающий их в проекты, связанные с недвижимостью. Работает с 2012 года. Специализируется на редевелопменте производственных площадей, строительстве деловых центров. ПАРТНЕРЫ Инвестиционный фонд STONE HEDGE, Tribeca Apartments, Art Residence, Первый Фестиваль Трех Искусств, SCI-ONE, GENOTEC, Библиотека им. А.П. Боголюбова, Центр Красный, RMA бизнес школа, Золотая Балка, ARTIFEX, D-Pulse, сеть ресторанов BABOO, INGIPRO, YULIA’SWAY, благотворительный фонд им. К.А. Коровина “Спасем вместе”, PR-Online 

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