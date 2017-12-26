Площадка конкурса: POP UP MUSEUM современного русского искусства;

Адрес: ул. Бутлерова, д. 17, БЦ NEO GEO, POP UP MUSEUM;

Формат работ: 3D-изображения материалов, брошюры, видео, эскизы, живописные и графические работы;

Участники конкурса: физические лица, их объединения или творческие коллективы организаций, зарегистрированные на территории Российской Федерации от 18 до 40 лет. Открытый неизвестный Конкурс, в котором могут принять участие художники, имеющие соответствующее профильное образование и опыт работы в создании произведения искусства. Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Количество членов группы не ограничено;

ГРАФИК РАБОТ И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Сроки проведения конкурса: 20 декабря 2017 — 9 марта 2018;

Срок подачи заявок и прием конкурсных работ: 21 декабря 2017 — 28 февраля 2018;

Работа экспертов конкурса: 29 февраля 2018 — 1 марта 2018;

Работа конкурсного жюри: 2 марта 2018 — 6 марта 2018;

Объявление победителя 9 марта 2018;

Проектирование и адаптация проекта победителя: 10 марта 2018 — 10 апреля 2018;

Определение условий производства: 2 апреля 2018 — 20 апреля 2018;

Производство и установкамонтажразвеска произведений в Атриуме №3: 25 апреля 2018 — 25 июня 2018;

Награждение победителя в рамках конкурса посвященному году Театра в России: 30 июня 2018.

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с условиями на сайте www.nikolskayagallery.com и отправить заявку на участие на info@nikolskayagallery.com с указанием ФИО, биографии, выставочной деятельности, контактных данных и приложенной концепцией и визуализацией работы на тему «Театр» для участия в конкурсе.

В конкурсе участвуют идеи и нереализованные проекты.

Контакт для прессы:

Анастасия Гаецкая

Тел.: +7 (985) 774-29-36

E-mail: info@nikolskayagallery.com

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