Российская Федерация не будет принимать скоропалительные решения в ответ на санкции США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает со ссылкой на РИА Новости.

"По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы… Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно", - заявил Песков.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке оказались несколько десятков человек и 15 компаний.

В МИД России заявили, что РФ не оставит новые санкции США "без жесткого ответа".

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