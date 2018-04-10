Взяв первые буквы своего имени, отчества и фамилии, ты без труда узнаешь свой характер. О чем говорят твои инициалы: Фамилия, Имя, Отчество, пишет со ссылкой на .

Существует немало теорий о влиянии имени человека на его характер. Некоторые специалисты утверждают, что о каждом из нас можно немало узнать и по инициалам. Взяв первые буквы своего имени, отчества и фамилии, ты без труда узнаешь свой характер.

Согласно исследованиям ученых, буквы наших имен имеют следующие значения:

А — сила и власть.

Б — способность на большое чувство.

В — непостоянство, отсутствие системности.

Г — таинственность.

Д — общительность, умение притягивать к себе людей.

Е — способность мобилизоваться, жизнестойкость.

Ж — неуверенность.

З — любовь к сомнениям, неудовлетворенность, материальные трудности.

И — впечатлительность, напряжение.

К — большие запросы и нервозность в их достижении.

Л — мелодичность, логика, большая изобретательность.

М — трудолюбие и педантичность.

Н — большая энергия и творческие амбиции.

О — большая эмоциональность, таинственные волнения.

П — скромность, дистанция в отношениях с людьми, одиночество.

Р — постоянное напряжение, сильная эмоциональность.

С — частые депрессии, нервозность, подавленность.

Т — бесконечные поиски, погоня за идеалом.

У — интуиция, любовь к частым расстройствам и испугу.

Ф — нежность, умение приспособиться.

Х — непостоянство чувств, сексуальные проблемы.

Ц — любовь к внешнему проявлению внутренних переживаний.

Ч — верность.

Ш — ревность, бескомпромиссность.

Щ — развитые интеллектуальные способности, мстительность.

Э — поиск психологического равновесия.

Ю — большие амбиции, отсутствие системности.

Я — интеллигентность, творческие способности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира