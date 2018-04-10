На Северном флоте 29-я отдельная бригада подводных лодок, которая базируется в Гаджиево, в январе 2018 года была «переформатирована» в полноценную дивизию. Соответствующее решение было принято в связи с поступлением новой техники. Это наиболее закрытое соединение в вооруженных силах действительно напрямую подчиняется министру обороны.

Преобразование 29-й бригады подводных лодок специального назначения в дивизию, скорее только, связано с вступлением в строй носителя глубоководных технических средств АПЛ «Подмосковье» и скорой передачей флоту АПЛ «Белгород», считает ветеран-подводник Владимир Ашик. Кроме этого, в составе 29-й дивизии ПЛ много судов обеспечения, в том числе два плавучих знаток, плавказарма для экипажей, зарядовая станция, то есть, с точки зрения численного состава, легко набирается целая дивизия.

«Только в этой дивизии есть специалисты и оборудование, которые могут обеспечить испытания новых систем подводного оружия, о которых говорил президент, — приводят слова специалиста . — Одна из задач 29-й дивизии ПЛ — находить после пуска и поднимать со дна экспериментальные образцы техники, потерянные во время испытаний, и обломки ракет после практических морских стрельб».

Глубоководная дивизия, как ожидается, сможет решать и гражданские задачи. Например, проводить геологоразведку на арктическом шельфе, вести поиск затонувших на глубине предметов и мониторинг подводных коммуникаций.

Фото: пресс-служба ЦС «Звездочка»

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