Порошенко и Меркель обсудили возможность продолжения санкций против РФ в случае невыполнения "Минска"

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность пролонгирования санкций в отношении РФ в случае невыполнения Россией Минских договоренностей.

"Мы также обсудили вопрос продолжения санкций в случае невыполнения Минских договоренностей", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции с А.Меркель в Берлине во вторник.

Глава Украинского государства констатировал: "У нас пока нет прогресса на переговорах по Минскому процессу".

Он также напомнил, что на Донбассе не соблюдается "пасхальное перемирие".

"Я проинформировал госпожу канцлера, что не соблюдается перемирие, даже несмотря на то, что у нас было совместное заявление участников "нормандского формата" – президента Макрона, канцлера Меркель, президента Порошенко и президента Путина. В 10 раз больше контролируемые Россией боевики и российские солдаты нарушили перемирие и лишь 12 раз украинские военные открывали огонь в ответ для того, чтобы защитить себя", - отметил президент.

П.Порошенко подчеркнул, что в настоящее время в Совместном центре координации и контроля нет российских представителей на оккупированной территории, которые могли бы эффективно обеспечивать соблюдение режима прекращения огня.