Ее перевезли в безопасное место

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, которую 4 марта отравили вместе с отцом, выписывают из больницы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, информирует svodka.net.

По их данным, ее должны были выписать из больницы в Солсбери еще 9 апреля. Случилось ли это, они не знают. Телеканал отмечает, что во вторник, 10 апреля, ожидается заявление врачей Юлии Скрипаль.

Скрипаль выписали 9 апреля и перевезли в безопасное место, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери 4 марта днем. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии был чуть лучше, чем у ее отца. По версии следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Врачи не публиковали прогнозы об их состоянии, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в одном из выступлений заявила, что Скрипали могут полностью не восстановиться и что на тот момент невозможно было предсказать, как отравление воздействует на их нервную систему.

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О том, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, Би-би-си сообщило 29 марта. До того представитель государственной службы здравоохранения в Солсбери Кристи Блэншерд говорила, что ее состояние улучшается и больше не оценивается как критическое.

5 апреля Юлия Скрипаль через полицейских выпустила первое заявление, в котором сообщила, что с каждым днем у нее прибавляется сил. В этот же день ВГТРК опубликовала неверифицированную запись телефонного разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией Скрипаль, которая находится в России. В этом разговоре«Юлия Скрипаль» рассказала, что скоро ее выпишут из больницы.

6 апреля врачи сообщили, что и Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение, и его состояние быстро улучшается.

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После выздоровления, по данным СМИ, Скрипали могут изменить имена и переехать из соображений безопасности. По информации источников Sunday Times, в разведке MI6 обсудили этот вопрос с коллегами из ЦРУ, возможен переезд Скрипалей в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию — эти четыре страны и Великобритания обмениваются между собой развединформацией

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