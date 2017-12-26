Председатель ЦИК не смогла ответить на вопрос, как смогут проголосовать находящиеся в Украине граждане России.

Центризбирком России не будет приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на президентские выборы в марте 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову, информирует еizvestia.com.

По мнению Памфиловой, направлять в Киев соответствующие приглашения было бы лукавством и бессмысленно.

«Это нереально. Я не хочу лукавить и высказывать какие-то нереальные возможности. Уровень наших отношений в данной ситуации пока не позволяет обмениваться наблюдателями», — сказала она.

Председатель ЦИК не смогла ответить на вопрос, как смогут проголосовать находящиеся в Украине граждане России. По ее словам, это не зависит ни от нее лично, ни от российского МИД, и она вообще не знает, «кто сейчас может ответить определенно по этому или по каким-либо другим аспектам ситуации, которая сложилась в Украине».

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Наиболее вероятным вариантом для таких россиян Памфилова назвала голосование российских приграничных городах. «Могу предположить, что с учетом предыдущего негативного опыта, опять какие-то агрессивные молодчики будут препятствовать нашим гражданам посещать наши консульства, посольства», — допустила она.

Памфилова добавила, что ожидает на выборах представителей миссии наблюдения ОБСЕ, в том числе Парламентскую Ассамблею и Бюро по демократическим институтам и правам человека. «Миссия ОБСЕ выслала свой предварительный доклад, свои пожелания высказала. Полагаю, что задача может быть очень обширной. И мы в этом заинтересованы», — сказала она.

Выборы президента назначены на 18 марта 2018 года. Накануне Центризбирком официально не разрешил оппозиционеру Алексею Навальному участвовать в выборах президента. Во вторник, 26 декабря, ЦИК разрешил Ксении Собчак начать кампанию.

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