Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае. Об этом в twitter написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, цитируя канцлера Германии Ангелу Меркель, передает "Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае", - процитировал канцлера Германии С.Цеголко. Как сообщал информированные источники в Киеве говорят, что в мае в городе Ахен на западе Германии может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины , посвященный размещению на Донбассе миротворцев ООН. Фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением одного из его участников - президента России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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