Украинский певец Melovin и его команда отправятся в Португалию, где исполнитель представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018". Но до этого он уже побывал в стране, чтобы сняться в визитке для конкурса. Об этом сообщает Viva .

"Португалия стала для меня настоящим открытием. Совсем другой воздух, совсем другие люди! Что меня поразило, мужчины там всегда здороваются с женщинами, целуя их в щечку. При встрече - трижды, при прощании - дважды. И неважно, знакомы они были до этого или нет. Когда на съемках визитки член группы подошел и поздоровался так с моим стилистом, мы даже немного смутились", - сказал Melovin.

Певец не стал раскрывать детали своего посткарда, но пообещал, что будет невероятно красиво.

"А когда мы отсняли визитку, то спустились в ресторан отеля поужинать и попеть в караоке. И знаете, кого там встретили? Родную сестру Криштиану Роналду! Она, кстати, очень хорошо поет. Было очень приятно, что ее компания аплодировала мне после каждой песни", - добавил исполнитель.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, певец Melovin уже прилетел на территорию Португалии .

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