РФ не поддерживает миротворческую миссию ООН на Донбассе

Российская Федерация не выражает позиции поддержки миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"К сожалению, на данный момент мы не имеем позиции России, позиции поддержки, но мы не теряем надежду на то, что наша настойчивая работа приведет нас к позитивному результату", - сказал П.Порошенко на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге в Берлине в пятницу.

Президент также подчеркнул, что российское видение миротворческой миссии на Донбассе предполагает "эскорт для наблюдателей ОБСЕ, который не выполняет функции установления мира и прекращения огня".

П.Порошенко также добавил, что миротворческая задача должна иметь соответствующий мандат, распространяющийся на всю территорию конфликта, доступ к участку неконтролируемой границы между РФ и Украиной, а также полномочия разоружения незаконных вооруженных формирований.

Президент уточнил, что такая задача также должна создать необходимые условия безопасности для проведения местных выборов на Донбассе.

"Другие вопросы – вопросы компромисса. Мы надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет найден", - подчеркнул П.Порошенко.