|В Дубае появился первый интеллектуальный парк с электрозаправочными станциями
|10.04.2018 13:12
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Первый роскошный парк с электрическими автозаправочными станциями и автостоянками, которые используют солнечную энергию, появился в Дубае на юге Аль-Барша.
Департамент общих проектов Муниципалитета Дубая завершил строительство Южного парка Аль- Барша, который считается первым в Дубае интеллектуальным парком, который применяет современные устойчивые технологии, информирует svodka.net.
Марван Аль Мохаммад, директор департамента общих проектов, сказал, что автомобильный комплекс обошелся в 15 миллионов дирхамов и занимает семь гектаров.
Фатима Аль Мухайри, руководитель проектов по садоводству и ландшафтному планированию, рассказал, что это первый районный парк в Дубае с электрозарядными станциями на стоянке. Вход свободный со всех близлежащих жилых районов.
В умном парке установлено 150 затененных парковочных мест с солнечными батареями, мощность которых составляет более 260 МВт / часов в год.
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Также впервые в Дубае солнечная энергетическая установка получила роботизированную систему очистки, что повышает эффективность выработки электроэнергии.
— Энергия, генерируемая этими панелями, используется при эксплуатации систем освещения в парке, оросительной системы и электрических нагрузок в служебных зданиях парка, — заявила она.
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Проект был построен в рамках стратегии Дубая обеспечить жилые районы города парками и не портить экологию.
Главный вход в парк включает в себя служебное здание, в котором есть туалеты для мужчин, женщин и инвалидов.
Территории, которые связаны пешеходными дорожками различных типов, имеют затененные деревянные сидения и тенты. Посетители и любители фитнеса могут сделать 800-метровую пробежку по парку, который также оснащен разнообразным фитнес-оборудованием.
Среди других объектов, предоставляемых работающих в парке, есть велосипедная дорожка, две детские игровые площадки и огороженная семейная зона.