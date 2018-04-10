Более 60% мирового благосостояния к 2030г будет контролировать 1% населения

Порядка двух третей мирового благосостояния к 2030 году будет контролироваться 1% населения, свидетельствуют аналитические оценки библиотеки Палаты общин Великобритании.

Эти данные являются предупреждением для мировых лидеров о том, что продолжающееся накопление богатств наиболее состоятельной частью населения будет помогать росту недоверия и недовольства в обществе, если власти не примут меры для изменения баланса, пишет газета The Guardian.

Согласно опубликованным оценкам, при сохранении трендов, наблюдающихся со времен финансового кризиса 2008 года, богатейшие люди, составляющие 1% населения, будут владеть 64% мировых богатств.

Исследование показывает, что с 2008 года средние темпы роста состояния 1% богатейших людей планеты составляют 6% год, а остальных 99% населения - лишь 3%.

При сохранении этого тренда, к 2030 году состояние богатейших людей мира вырастет до $605 трлн с нынешних $140 трлн, свидетельствуют оценки библиотеки Палаты общин.

Эксперты отмечают, что растущая концентрация мирового благосостояния в руках небольшой доли населения обусловлена серьезным неравенством доходов, а также более высокими нормами сбережений между богатых и накоплением ими активов.

Кроме того, состоятельные люди имеют возможность инвестировать крупные доли капитала в бизнес, акции и другие финансовые активы, что дает им непропорционально крупные преимущества.

Ранее в этом году международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam сообщило, что основная часть доходов, заработанных по всему миру в 2017 году, пришлась на наиболее богатых людей.

На долю 1% наиболее обеспеченных людей планеты пришлось 82% заработанных средств в минувшем году, показало исследование Oxfam.