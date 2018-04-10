Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение полноценной миротворческой миссии на Донбассе. Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает

"В 10 раз больше контролируемые Россией боевики и российские солдаты нарушают перемирие и только 12 раз украинские воины открывали огонь, чтобы защитить себя. У нас нет совместного ЦКК российских представителей на оккупированной территории, которые могли бы эффективно обеспечивать режим прекращения огня. У нас нет пока прогресса на переговорах по минскому процессу, и мы надеемся, что предложения, которые выдвигают Франция, Германия, Украина и США по проекту решения Совета Безопасности ООН о введении миротворческой миссии, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной, которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированной территории и приблизить вопросы безопасности кондиции для начала политического процесса местных выборов", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал Порошенко во время встречи с Меркель проинформировал ее о несоблюдении перемирия со стороны боевиков, даже несмотря на то, что было совместное заявление участников "нормандского формата".

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