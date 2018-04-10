|Мать Надежды Савченко рассказала подробности обыска в квартире нардепа
|10.04.2018 13:14
|
Во вторник, 10 апреля, около 11:00 в квартире народного депутата Украины Надежды Савченко завершился обыск. Об этом рассказала мама парламентария Мария Ивановна в интервью телеканалу NEWSONE.
По словам женщины, обыски длились около двух часов.
"Искали оружие. Пожалуй, думали, что здесь есть гранатометы. Нашли пистолет, который Надежде подарили, и патроны к нему. И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копию документа, - отметила Мария Ивановна.
Она также сообщила, что не хотела впускать в квартиру правоохранителей, однако после того, как они сказали, что выбьют дверь, была вынуждена разрешить провести обыск.
Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру и офис народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в теракта.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира