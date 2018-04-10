Во вторник, 10 апреля, около 11:00 в квартире народного депутата Украины Надежды Савченко завершился обыск. Об этом рассказала мама парламентария Мария Ивановна в интервью телеканалу NEWSONE .

По словам женщины, обыски длились около двух часов.

"Искали оружие. Пожалуй, думали, что здесь есть гранатометы. Нашли пистолет, который Надежде подарили, и патроны к нему. И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копию документа, - отметила Мария Ивановна.

Она также сообщила, что не хотела впускать в квартиру правоохранителей, однако после того, как они сказали, что выбьют дверь, была вынуждена разрешить провести обыск.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру и офис народного депутата Надежды Савченко , которую подозревают в теракта.

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