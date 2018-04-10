Первый президент Украины в молодости много путешествовал по России, и она его неприятно удивила.

"Учась в Академии общественных наук при ЦК КПСС, мне пришлось попутешествовать по регионам России, вплоть до Урала. Я такой бедности, как там, в жизни своей не видел. Приходишь в магазин, а там тюлька и водка, и люди все ходят пьяные. Спрашиваешь их, как живете, а они отвечают, что прекрасно! Понимаете?!" - рассказал "" Кравчук, передает .

По его словам, такая философия позволяет власти, в данном случае Кремлю, действовать так, как она хочет.

"Потому в шести горячих точках Европы и Ближнего Востока присутствует Россия со своими войсками. Она активно проводит политику столкновения в Европе, например, в Великобритании. Вмешивается в выборы в . Везде Россия действует адекватно своему политическому видению. Поэтому их выборы были предсказуемыми", - пояснил Кравчук.

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