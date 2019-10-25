СМИ: Один из участников перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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СМИ: Один из участников перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой
25.10.2019 13:45
Стрельба в Харькове - один из участников перестрелки подорвал себя гранатой
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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