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"Мег: Монстр глубины". Опубликован трейлер фильма ужасов со Стэейтемом. Видео
10.04.2018 13:15
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер картины "Мег: чудовище глубины". Режиссером этого фильма ужасов является Джон Тертелтауб. Роли исполнилиДжейсон Стейтем , Джонас Тейлор, Руби Роуз, Ли Бинбин, Рэйн Уилсон. По сюжету, два друга попробуют остановить предков больших акул — гигантских мегалодонов. Премьера картины запланирована на 9 августа 2018 года.   | Герой Стейтема будет бороться с морскими чудовищами Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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