"Мег: Монстр глубины". Опубликован трейлер фильма ужасов со Стэейтемом. Видео
10.04.2018 13:15
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер
картины "Мег: чудовище глубины". Режиссером этого фильма ужасов
является Джон Тертелтауб. Роли исполнилиДжейсон Стейтем , Джонас
Тейлор, Руби Роуз, Ли Бинбин, Рэйн Уилсон. По сюжету, два друга
попробуют остановить предков больших акул — гигантских мегалодонов.
Премьера картины запланирована на 9 августа 2018 года. |
Герой Стейтема будет бороться с морскими чудовищами Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube