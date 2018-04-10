Немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода "Северный поток–2" и считает важным сохранение транзита через территорию Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с Петром Порошенко в Берлине. Трансляцию брифинга вел телеканал "112 Украина".

"Мы говорили об этой теме, мы приняли во внимание мнения президента Украины по этому вопросу.

Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины.

Но конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть, транзит через территорию Украины остается важным.

Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса", – отметила Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2", заявив что проект является экономически неоправданным. Он предложил поставки газа через Украину.

Порошенко назвал РФ "крайне ненадежным партнером", а также выразил мнение, что реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, что нанесет ей "огромный ущерб". Более того, по мнению украинского президента, у газопровода нет "экономически оправданной основы". А вот транзит газа через Украину, по информации Порошенко, будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован".

"Северный поток-2" — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км, который является расширением "Северного потока". Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу.

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