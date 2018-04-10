Оперативные данные, доступные из открытых источников, рисуют картину, полностью противоположную апокалиптическим пророчествам американской администрации.

Хочу сразу предупредить. Единственным рациональным соображением, которым я руководствовался при подготовке данной военно-политической сводки, является естественное желание понимать, в какой ситуации мы на самом деле находимся. И насколько реальной является угроза прямого вооруженного столкновения России и США на ближневосточном театре военных действий, о чем сейчас говорят много как никогда.

При этом следует понимать, что указанные в сводке фактические данные могут быть умышленно искажены потенциальным противником в порядке военной дезинформации. А также могут отставать от реального времени на несколько суток. Что, однако, не является критичным с учетом невысокой скорости перемещения корабельных сил флота.

Итак, что мы видим (с учетом указанных выше оговорок) на морских акваториях, либо примыкающих к Сирии, либо находящихся в оперативной близости от неё?

Официальный сайт 6-го флота США со штаб-квартирой в Неаполе сообщает, что ракетный эсминец «Дональд Кук» 9 апреля покинул кипрский порт Ларнака, где находился с рабочим визитом. Данный факт подтвержден многочисленными сообщениями СМИ, следовательно сомнений не вызывает. В настоящее время «Кук» чисто физически не мог успеть покинуть район Восточного Средиземноморья и, следовательно, находится где-то у берегов Сирии.

Другие эсминцы из постоянного соединения передового базирования ВМС США в испанском порту Рота занимают следующие позиции. Ракетный эсминец «Портер» (принимавший участие в ударе по Сирии в марте 2017 г.) находится с рабочим визитом в порту Шербур на северо-западе Франции, то есть вне зоны оперативной досягаемости территории Сирии. Ракетный эсминец «Карни» 31 марта вернулся в пункт базирования Рота (Испания) после завершения трехмесячного боевого дежурства в зоне ответственности 6-го флота США.

Ракетный эсминец «Росс» (еще один участник прошлогоднего ракетного удара по Сирии) участвует в совместной тренировке с британским флотом, предположительно в районе порта Плимут.

Дислокация авианосцев и амфибийных передовых групп. Согласно данным американского издания «Стратфор», оперативная обстановка по состоянию на 4 апреля с.г. (более поздних данных нет) в морских акваториях на ближних и дальних подступах к Сирии следующая. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш», ранее выходившие на тактическую подготовку в Атлантический океан, вернулись в свои базы. Авианосец «Теодор Рузвельт» находится с визитом в Сингапуре. Авианосцы «Карл Винсон» и «Джон Стеннис» оперируют в составе 7-го флота США в Тихом океане. Других развернутых где-либо в Мировом океане авианосных ударных групп США, по данным «Стратфора», на 4 апреля не фиксируется.

Таким образом, в радиусе примерно 5 тысяч морских миль от территории Сирии, если верить указанному изданию, по состоянию на 4 апреля нет ни одной авианосной ударной группы ВМС США. От себя добавлю, что в истории американских военных агрессий после Второй мировой войны не было ни одного случая военного нападения на какое-либо из прибрежных иностранных государств без привлечения крупных соединений военно-морских сил США, прежде только ударных авианосцев.

По данным того же издания, единственная группировка десантных сил ВМС США (LHD7 во главе с УДК «Иводзима») находится в оперативном пространстве 5-го флота США у входа в Персидский залив. И если это соответствует действительности, она не может быть немедленно привлечена к десантным операциям против Сирии.

Кроме того, по данным командования 6-го флота США, единственный штатный корабль данного флота, «Маунт Уитни», выполняющий в случае боевых действий функции штабного корабля управления, в настоящее время находится с визитом в Дакаре (Сенегал) по окончании многонациональных военно-морских учений с рядом африканских стран.

Общий вывод: если исходить из указанных выше данных, никаких признаков подготовки ВМС США к крупномасштабным боевым действиям против Сирии и, тем более, против вооруженных сил России на сирийском ТВД не фиксируется. Тем не менее, невозможно исключить нахождения в оперативной близости от сирийской территории еще нескольких ракетных эсминцев ВМС США, помимо «Дональда Кука», а также многоцелевых атомных подводных лодок, способных нанести по отдельным сирийским объектам удар ограниченной мощности.

Еще раз подчеркну: данная сводка может иметь практическое значение для понимания оперативной обстановки только в том случае, если допустить, что её источники (в основном американские) в целом не искажают действительность. Но это каждый должен решить для себя сам.

Автор: Юрий Селиванов

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