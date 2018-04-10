Для Украины сотрудничество с кредиторами, в том числе с МВФ, является очень важным, поскольку у нее есть большая потребность по удовлетворению фискальных потребностей, выплате долгов. Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает корреспондент.

"Важно сотрудничество с кредиторами, в том числе с МВФ, чтобы удовлетворить фискальные нужды. Это даст важный сигнал для международных рынков капитала. Программа МВФ является важной в этом году и останется важной в следующем году", - отметил Ф.Кхан.

Он добавил, что инвесторы беспокоятся, что программа МВФ не утверждена с учетом тех макроэкономических вызовов, которые возникают накануне выборов.

Напомним, по подсчетам Всемирного банка, в этом году Украине нужно выплатить 18 млрд долларов госдолга.

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