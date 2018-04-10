|В квартире Савченко провели обыск, - адвокат
|10.04.2018 13:20
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23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.
Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота, информирует svodka.net.
Как заявил ее адвокат Дмитрий Бугай, подробности он расскажет позже, передает ТАСС.
«Я нахожусь в квартире Надежды Савченко в Киеве. Сейчас здесь идет обыск в рамках следственных действий», — сказал он.
Как сообщалось ранее, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.
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В тот же день она объявила, что начинает голодовку.