23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота, информирует svodka.net.

Как заявил ее адвокат Дмитрий Бугай, подробности он расскажет позже, передает ТАСС.

«Я нахожусь в квартире Надежды Савченко в Киеве. Сейчас здесь идет обыск в рамках следственных действий», — сказал он.

Как сообщалось ранее, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

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В тот же день она объявила, что начинает голодовку.

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