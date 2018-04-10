|Поющая под "аккомпанемент" собака стала звездой сети
|10.04.2018 13:21
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Жительница Торонто Джинни Ли обнаружила, что ее самоед по кличке Стелла очень любить петь, пишет zoobusiness.kiev.ua.
По словам женщины, ее собака не только выводит рулады, но и аккомпанирует себе, наступая на пищащую игрушку. Концерты, конечно, получаются не очень мелодичными, однако наблюдать за этим очень забавно.
Также Джинни рассказала, что у Стеллы есть множество игрушек, которые пищат. Однако в качестве музыкального инструмента она использует всегда одну и ту же. Кроме того, собака не любит, когда за ней наблюдают в момент ее пения - обычно она смущается и замолкает, когда замечает, что на нее смотрят.
Как сообщал svodka.net ранее, в сети набирает слава видеоролик, на котором запечатлено, как пес поет блюз под сопровождение пианино. Пользователи могут посмотреть ролик и полюбоваться псом, который лежа на ковре воет под игру на пианино. Звучит это в такт блюзовой музыки.
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