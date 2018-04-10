|Владелец отдал авто механикам, а видеорегистратор не выключил... (видео)
|10.04.2018 13:22
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Владелец шикарного автомобиля Mercedes-Benz S63 AMG решил сдать его в сервис.
Машина осталась с включенным видеорегистратором, но вот что случилось дальше.
Все говорят, что надо иметь доверенного врача и адвоката. А машину чинить кто будет?
Не известно, это плановое ТО или ремонт, но процедура длилась 11 минут.
А дальше горе механики решили съездить за мороженым.
Стоимость такого "высококачественного" обслуживания составила 700 долларов, передает со ссылкой на .
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