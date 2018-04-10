Государственные угольные шахты Украины с момента внедрения методики "Роттердам плюс" при расчете стоимости угля в структуре электроэнергии получили дополнительно 5 млрд грн, это позволило снизить темпы роста задолженности по зарплатам, заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Михаил Волынец: В последние четыре года государство ни копейки не выделяло на госшахты Фото: Денис Туснин / Facebook "Благодаря формуле "Роттердам плюс" цена выросла, и госшахты с момента принятия формулы получили более 5 млрд грн, что позволило замедлить динамику роста задолженности по зарплате. Часть этих средств также была направлена на текущие потребности, на обеспечение производственных процессов, – сказал Волынец. – Мы однозначно ожидаем, что позитивно и дальше отразится. Ведь в последние четыре года государство ни копейки не выделяло на госшахты, и эти средства, 5 миллиардов – они как спасение для отрасли".С 1 апреля Минэнергоугля подняло стоимость угля для государственных шахт до 2535 грн за тонну. В ведомстве отмечали, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике "Роттердам плюс" для декабря 2017-го – марта 2018 года.2018 году на модернизацию украинских угольных шахт из госбюджета выделят 2,5 млрд грн, заявил в конце 2017-го министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) плюс доставку в украинский порт.В Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей: в случае поставок природного газа действует формула "Дюссельдорф плюс" (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка в Украину), для нефти используются котировки "Platts плюс премия". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки плюс для украины роттердам угля Теги: деньги