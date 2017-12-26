26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь, заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Киеве установлен новый температурный рекорд Фото: ЕРА "26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь", – заявили в обсерватории.Нынешние показатели выше на 0,3°, зафиксированной в 2015 году температуры."Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры 26 декабря, которое тоже было зафиксировано климатологами обсерватории в позапрошлом году", – говорится в сообщении.В обсерватории отметили, что сейчас температура превышает климатическую норму на 8° и соответствует привычной погоде конца октября.По данным Гидрометцентра, в Киеве по состоянию на 14.00 26 декабря зафиксирована температура +8,1°. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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