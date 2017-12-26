26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь,
заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса
Срезневского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
Киеве установлен новый температурный рекорд Фото: ЕРА "26 декабря в
Киеве наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь", – заявили в
обсерватории.Нынешние показатели выше на 0,3°, зафиксированной
в 2015 году температуры."Учитывая высокий температурный фон
вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего
среднесуточного значения температуры 26 декабря, которое тоже было
зафиксировано климатологами обсерватории в позапрошлом
году", – говорится в сообщении.В обсерватории отметили, что
сейчас температура превышает климатическую норму на 8° и
соответствует привычной погоде конца октября.По данным
Гидрометцентра, в Киеве по состоянию на 14.00 26 декабря
зафиксирована температура +8,1°.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира