На юге Одесской области стартовали государственные испытания ракетного комплекса Ольха украинского производства.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, они являются «финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российский аналог Смерч», — он.

Как рассказал Турчинов, госиспытания будут проходить в несколько этапов, во время которых проверят на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Он также добавил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении, после чего комплексы Ольха будут взяты на вооружение, а украинская оборонка начнет их серийное производство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира