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Энтони Джошуа разочаровал Майка Тайсона
10.04.2018 13:28
Энтони Джошуа разочаровал Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон разочарован нынешним королем супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

Легендарный американец прошелся по непобедимому британцу, подвергнув критике его крайний бой против новозеландца Джозефа Паркера, в котором обидчик Владимира Кличко завоевал четыре чемпионских пояса, информирует svodka.net.

«Джошуа хочет быть абсолютным чемпионом, но его последний бой с Паркером меня абсолютно не впечатлил. А Уайлдер становится лучше. Его последний бой мне понравился больше. Как закончится их поединок? Это будет нокаут. Кто-то выиграет нокаутом», — сказал «Железный Майк».



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