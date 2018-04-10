Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон разочарован нынешним королем супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

Легендарный американец прошелся по непобедимому британцу, подвергнув критике его крайний бой против новозеландца Джозефа Паркера, в котором обидчик Владимира Кличко завоевал четыре чемпионских пояса, информирует svodka.net.

«Джошуа хочет быть абсолютным чемпионом, но его последний бой с Паркером меня абсолютно не впечатлил. А Уайлдер становится лучше. Его последний бой мне понравился больше. Как закончится их поединок? Это будет нокаут. Кто-то выиграет нокаутом», — сказал «Железный Майк».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира