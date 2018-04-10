Экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко отметила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что экс-президент Украины Виктор Ющенко много делал для восстановления исторических памятников. Она напомнила о том, что во времена его президентства возрождать Батурин помогали бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Сергей Тарута и Виталий Гайдук. Ульянченко: Было интересно, когда ехал этот автобус с двумя бюджетами Украины, а за ним тянулась длинная колонна, скажем так, недешевых машин Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По ее мнению, Ющенко делал правильно, пытаясь всех олигархов объединить вокруг развития государства."Для олигархов у нас были специальные социальные программы, потому что страна, у которой нет денег, не может все социальные программы тянуть на себя. Что имеется в виду? Помощь сиротам, помощь бедным семьям…" – рассказала Ульянченко.Она отметила, что был специальный приказ, предусматривающий, что в каждой области семьи, в которых было семь и больше детей, получали социальную помощь от определенных бизнесменов, в частности Ахметова, Коломойского, Вадима Новинского и Геннадия Боголюбова."Строились дома, покупались микроавтобусы для этих семей, обеспечивали их бытовой техникой – все, чем только можно было помочь этим семьям, власть делала вместе с олигархами. Второе: много делалось для восстановления исторических памятников", – сказала Ульянченко.По ее словам, в Батурин автобусом ездили все олигархи страны."Сказал, по-моему, Анатолий Кинах (экс-премьер-министр Украины. – ), что в том автобусе было два бюджета страны", – отметила она.Ульянченко подчеркнула, что эта поездка было исторической."Было интересно, когда ехал этот автобус с двумя бюджетами Украины, а за ним тянулась длинная колонна, скажем так, недешевых машин", – рассказала она."Украинская правда" писала, что в октябре 2006 года Ющенко в статусе президента провел в Батурине заседание по вопросам возрождения заповедника "Гетманская столица". В совещании принимали участие известные олигархи, которые согласились предоставить финансовую помощь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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