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Ульянченко: В одном автобусе на Батурин ехали два бюджета Украины: Коломойский, Пинчук, Ахметов, Тарута и Гайдук
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10.04.2018 13:31
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Экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный
депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко
отметила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман, что экс-президент Украины Виктор Ющенко много делал
для восстановления исторических памятников. Она напомнила о том,
что во времена его президентства возрождать Батурин помогали
бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Сергей
Тарута и Виталий Гайдук. Ульянченко: Было интересно, когда
ехал этот автобус с двумя бюджетами Украины, а за ним тянулась
длинная колонна, скажем так, недешевых машин Фото: Ростислав Гордон
/ Gordonua.com По ее мнению, Ющенко делал правильно, пытаясь всех
олигархов объединить вокруг развития государства."Для
олигархов у нас были специальные социальные программы, потому что
страна, у которой нет денег, не может все социальные программы
тянуть на себя. Что имеется в виду? Помощь сиротам, помощь бедным
семьям…" – рассказала Ульянченко.Она отметила, что был специальный
приказ, предусматривающий, что в каждой области семьи, в которых
было семь и больше детей, получали социальную помощь от
определенных бизнесменов, в частности Ахметова, Коломойского,
Вадима Новинского и Геннадия Боголюбова."Строились дома, покупались
микроавтобусы для этих семей, обеспечивали их бытовой
техникой – все, чем только можно было помочь этим семьям,
власть делала вместе с олигархами. Второе: много делалось для
восстановления исторических памятников", – сказала Ульянченко.По ее
словам, в Батурин автобусом ездили все олигархи страны."Сказал,
по-моему, Анатолий Кинах (экс-премьер-министр Украины. –
), что в том автобусе было два бюджета страны", – отметила
она.Ульянченко подчеркнула, что эта поездка было исторической."Было
интересно, когда ехал этот автобус с двумя бюджетами Украины, а за
ним тянулась длинная колонна, скажем так, недешевых машин", –
рассказала она."Украинская правда" писала, что в октябре 2006 года
Ющенко в статусе президента провел в Батурине заседание по вопросам
возрождения заповедника "Гетманская столица". В совещании
принимали участие известные олигархи, которые согласились
предоставить финансовую помощь.
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