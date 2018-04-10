Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции проверит электронные декларации ряда топ-чиновников страны, между которых Президент Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания НАПК, передает

В ближайшее время в Нацагентстве проведут полную проверку деклараций таких чиновников:

1. Министра внутренних дел Арсена Авакова за 2017 год

2. Нардеп Ирины Геращенко за 2015-2017 годы

3. Министра образования и науки Лилии Гриневич за 2017 год

4. Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

5. Министра финансов Александра Данилюка за 2017 год

6. Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы

7. Министра молодежи и спорта Игоря Жданова за 2017 год

8. Министра регионального развития, строительства и ХКГ Геннадия Зубко за 2017 год

9. Министра культуры Вячеслава Кириленко за 2017 год

10. Вице-премьер-министра Владимира Кистиона за 2017 год

11. Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе за 2017 год

12. Министра иностранных дел Павел Климкин за 2017 год

13. Первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива за 2017 год

14. Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой за 2017 год

15. Генпрокурора Юрия Луценко за 2015-2017 годы

16. Председателя Государственного комитета по вопросам радио и телевидения Олега Наливайко за 2015-2017 годы

17. Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за 2017 год

18. Министра культуры Евгения Нищука за 2017 год

19. Министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2017 год

20. Председателя Верховной Рады Андрея Парубия за 2015-2017 годы

21. Министра юстиции Павла Петренко за 2017 год

22. Министра обороны Степана Полторак за 2017 год

23. Президента Петра Порошенко за 2017 год

24. Министра социальной политики Андрея Ревы за 2017 год

25. Вице-премьер-министра Павла Розенко за 2017 год

26. Министра Кабинета министров Александра Саенко за 2017 год

27. Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за 2017 год

28. Народный депутат Оксаны Cыроед за 2015-2017 годы

29. Директор Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за 2015-2017 годы

30. Председателя Национального банка Якова Смолия за 2015-2017 годы

31. Министра информационной политики Юрия Стеця за 2017 год

32. И.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016-2017 годы

33. Председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева за 2015-2017 годы

34. Председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова за 2017 год

35. Председателя Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова за 2015-2017 годы

36. Руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Хололницкого за 2015-2017 годы

37. Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Чернышева за 2017 год.

Председатель НАПК Александр Мангул отметил, что это только первая волна деклараций, и список будет пополняться.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко задекларировал почти миллион гривен процентов дохода по вкладам в Международном инвестиционном банке.

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