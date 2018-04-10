Дезодорант и антиперспирант — неотъемлемая часть гигиены современного человека. Но мало кто догадывается, что он обладает куда более широким рядом полезных качеств.

Мы нашли нестандартное и полезное применение дезодоранта, пишет со ссылкой на .

1. Предотвратите неприятный запах ног

У некоторых людей ноги пахнут даже хуже подмышек. Это связано с тем, что в области ступней находятся более 250.000 потовых желез. В такой ситуации вас спасет антиперспирант, который избавит от появления пота и, соответственно, неприятного запаха.

2. Предотвратите раздражение от бритвы

Многие женщины просто сбривают волосы в зоне бикини. Но довольно часто эта процедура сопровождается последующим раздражением. Чтобы этого избежать, нужно нанести дезодорант-антиперспирант в область бикини сразу после бритья.

3. Предотвратите пот в области под грудью

Очень часто в жаркую погоду потеет все наше тело, в том числе и область под грудью. Это прекрасная среда для размножения бактерий. Намазав антиперспирант на эту область вы избежите не только неприятных ощущений, но и обезопасите себя от высыпаний и других проблем.

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