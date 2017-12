Видео, на котором женщина, одетая в свитер с колокольчиками, на которых она сыграла рождественскую композицию "Carol of the Bells", появилось в сети. Соответствующий ролик был опубликован на канале Gerry Litwin на YouTube. Всего за пять дней видео собрало более 2,6 миллионов просмотров. Известно, что "Carol of the Bells" - это рождественская песня, которая является адаптацией украинской народной песни "Щедрик". Она получила наибольшую слава в обработке украинского композитора Николая Леонтовича. Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская электро-фолк группа ONUKA решила поздравить украинцев с наступающими новогодними и рождественскими праздниками , в честь чего члены коллектива сыграли в одном из терминалов международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого украинскую народную песню в музыкальной обработке Николая Леонтовича - "Щедрик". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина она леонтовича bells николая carol Теги: relax