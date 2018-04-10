Не получилось у других, получится у жесткой Терезы? Возможно. По крайней мере, именно она пробудила спящее гнездо Европейского Союза

Право вето Российской Федерации в Совете безопасности ООН уже часто становилось краеугольным камнем преткновения. Так же само часто обсуждались возможности ограничения его использования или же лишения оного и вовсе, однако, эти пустые разговоры ни к чему так и не привели. Тем не менее, не исключено, что в скором времени ситуация может поменяться, информирует svodka.net.

Дело в том, что право вето РФ при Совбезе ООН очень не нравится премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, до не давних пор ведшей тихую и невзрачную внутреннюю и внешнюю политику, а с инцидента в Солсбери буквально сорвавшейся с цепи.

Так, Тереза Мэй оказалась возмущена очередным вето РФ в ходе рассмотрения вопроса о расследовании химических атак в Сирии настолько, что в своем комментарии была однозначна: «Это нужно прекратить».

Что же, не получилось у других, получится у жесткой Терезы? Возможно. По крайней мере, именно она пробудила спящее гнездо Европейского Союза, устроив небывалый, коллективный переполох в дипломатических кругах. По сути, именно она повесила на грудь РФ запылившийся значок почетной страны-изгоя, напомнив цивилизованному миру с кем, они имеют дело. И Тереза сейчас на коне, причем этот конь может её на всех парах внести в зал славы Великой Британии.

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Не удивлюсь, если уже сегодня к полудню, за чашечкой чая на Даунинг стрит 10 будут рассматриваться жесткие шаги, если не лишения, то как минимум ограничения РФ в праве использовать вето. И главное – а кто посмеет оспорить такое предложение?

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