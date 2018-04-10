Официальные причины переноса не называются, но, вероятней только, изменение сроков связано с операцией на сердце, которую Арнольд Шварценеггер перенес на минувшей неделе.

Киностудия Paramount перенесла дату выхода еще не получившего названия нового фильма о Терминаторе, сообщает THR, информирует svodka.net.

Отмечается, что ранее релиз проекта должен был состояться 26 июля 2019 года — теперь премьера состоится 22 ноября 2019 года.

Официальные причины переноса не называются, но, вероятней только, изменение сроков связано с операцией на сердце, которую Арнольд Шварценеггер перенес на минувшей неделе.

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