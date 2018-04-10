Меркель о "Северный поток-2": Нужно сохранить транзит газа через территорию Украины

"Мы говорили об этой теме, мы приняли во внимание мнения президента Украины по этому вопросу. Мы говорили с президентом России и выразили смущение Украины. Но конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть, транзит через территорию Украина остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса ", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель на писльному брифинге с Петром Порошенко в Берлине. Трансляцию брифинга вел телеканал " 112 Украина".

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2", заявив, что проект является экономически неоправданным. Он предложил поставки газа через Украину.

Порошенко назвал РФ "крайне ненадежным партнером", а также высказал мнение, что реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокады Украины, что нанесет ей "огромный ущерб". Более того, по мнению украинского президента, у газопровода нет »экономически оправданной основы". А вот транзит газа через Украину, по информации Порошенко, будет стоить гораздо дешевле и может быть легко и выгодно модернизированный ".