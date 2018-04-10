|Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину
|10.04.2018 13:38
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Меркель о "Северный поток-2": Нужно сохранить транзит газа через территорию УкраиныНемецкая сторона приняла во внимание позицию Украины по строительству газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита через территорию Украины.
Фото: ap.org
"Мы говорили об этой теме, мы приняли во внимание мнения президента Украины по этому вопросу. Мы говорили с президентом России и выразили смущение Украины. Но конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть, транзит через территорию Украина остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса ", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель на писльному брифинге с Петром Порошенко в Берлине. Трансляцию брифинга вел телеканал " 112 Украина".
Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2", заявив, что проект является экономически неоправданным. Он предложил поставки газа через Украину.
Порошенко назвал РФ "крайне ненадежным партнером", а также высказал мнение, что реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокады Украины, что нанесет ей "огромный ущерб". Более того, по мнению украинского президента, у газопровода нет »экономически оправданной основы". А вот транзит газа через Украину, по информации Порошенко, будет стоить гораздо дешевле и может быть легко и выгодно модернизированный ".
"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км, который является расширением "Северного потока". Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующего магистрального газопровода.