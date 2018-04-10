"Мег: Монстр глубины". Опубликован трейлер фильма ужасов со Стейтемом. Видео
10.04.2018 13:39
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер
картины "Мег: чудовище глубины". Режиссером этого фильма ужасов
является Джон Тертелтауб. Роли исполнили Джейсон Стейтем, Джонас
Тейлор, Руби Роуз, Ли Бинбин, Рэйн Уилсон. По сюжету два друга
попробуют остановить предков больших акул – гигантских мегалодонов.
Премьера картины запланирована на 9 августа 2018 года. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Герой
Стейтема будет бороться с морскими чудовищами Скриншот: Movieclips
Trailers / YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube