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"Мег: Монстр глубины". Опубликован трейлер фильма ужасов со Стейтемом. Видео
10.04.2018 13:39
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер картины "Мег: чудовище глубины". Режиссером этого фильма ужасов является Джон Тертелтауб. Роли исполнили Джейсон Стейтем, Джонас Тейлор, Руби Роуз, Ли Бинбин, Рэйн Уилсон. По сюжету два друга попробуют остановить предков больших акул – гигантских мегалодонов. Премьера картины запланирована на 9 августа 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Герой Стейтема будет бороться с морскими чудовищами Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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