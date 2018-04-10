Введение на восток Украины миротворческой миссии ООН остается целью Берлина, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в немецкой столице.

"К сожалению, прогресс в реализации минских соглашений очень ограничен… У нас нет настоящего перемирия, тем не менее, мы очень обстоятельно поговорили о том, что хотим продолжать стремиться к проекту миротворческой миссии на базе ООН", — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что решение о вводе миротворцев "должно быть согласовано со всеми участниками, следовательно мы никогда не поддержим формат миссии "против Украины", не соответствующей имеющейся необходимости,

Украина не должна беспокоиться на этот счет".

Она добавила, что Германия выступает за проведение обмена пленными, за соблюдение перемирия.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на компромисс в переговорах по введению миссии ООН в Донбасс. Об этом он заявил во вторник на брифинге в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Миротворцы должны иметь соответствующий мандат на всю территорию, соответствующие права по контролю на неподконтрольном участке украинско-российской границы и по разоружению незаконных вооруженных формирований.

Остальные вопросы - это вопросы компромисса.

Надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет достигнут", - сказал он.

В то же время Меркель подчеркнула, что "каждая договоренность должна быть обсуждена несколькими сторонами". "Нам еще нужно много чего обсудить (по этому вопросу)", - сказала канцлер.

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