В ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов, которые будут гармонизированы с новыми антироссийскими санкциями Минфина США.

Как передает УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Несколько дней назад я поручил СБУ, Кабинету министров и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США», — заявил он.

«Безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в (временно оккупированном Россией — УНИАН) Крыму, в том числе и по поставкам оружия вооруженным силам РФ. Конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной», — добавил Порошенко.

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