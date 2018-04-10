|Бывшая Мисс Вселенная обвинила Дональда Трампа в домогательствах
|10.04.2018 13:43
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Бывшая обладательница титула "Мисс Вселенная" Алисия Мачадо обвинила президента Соединенных Штатов америки Дональда Трампа о сексуальных домогательствах, сообщает Daily Mail.
Женщина рассказала, что это произошло после ее победы на конкурсе в 1996 году. В то время Трамп приобрел права на конкурс красоты.
МАчадо утверждает, что нынешний президент США тогда часто предлагал ей заняться сексом.
"Я никогда не спала с ним, зато знала его очень хорошо, как человека. Мне кажется, это еще хуже", - заявила женщина.
Как сообщал svodka.net ранее, порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниэлс, стала получать угрозы после интимной связи с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
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