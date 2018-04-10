Рост ВВП может составить 4% в 2019 году, если объемы капитальных инвестиций в Украине вырастут до 15% в год. Об этом говорится в апрельском экономическом обзоре Всемирного банка, передает

"Ускорение экономического роста до 4% к 2019 году вероятно при условии увеличения капитальных инвестиций на уровне 15% в год, которое бы финансировалось преимущественно за счет прямых иностранных инвестиций и постепенного увеличения банковского кредитования", - говорится в обзоре.

При этом отмечается, что в 2018 году, при условии проведения ключевых реформ, ускорение роста ожидается за счет дальнейшего роста перерабатывающей промышленности и сектора услуг. Тогда как, в сельском хозяйстве и добывающей промышленности в 2018 году рост будет оставаться относительно слабым.

В то же время, согласно альтернативному сценарию, по которому реформы не прогрессируют, темпы роста (ВВП - ред.) в 2018 и 2019 годах могут упасть ниже 2%, поскольку доверие инвесторов ухудшается с усилением неопределенности перед выборами.

"Учитывая реальные доходы домохозяйств, которые до сих пор остаются ниже докризисного уровня, долгий слабый экономический рост в размере 2% или меньше может подорвать политическую и социальную стабильность перед выборами, что приведет к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата и перспектив экономического развития", - обратили внимание аналитики.

Кроме того, ожидается, что внешняя уязвимость сохраняться. В частности, после улучшения в 2017 году условий торговли Украины, как ожидается, могут ухудшиться в текущем году. Таким образом, прогнозируется, что недостаток текущего счета платежного баланса будет оставаться повышенным на уровне 3,7% ВВП в 2018 году и более 3% в 2019-2020 годах.

"Без реформ для усиления экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций Украина будет оставаться уязвимой к внешним шокам и циклам на рынках сырьевых товаров. Поддержка сотрудничества с МВФ и другими официальными кредиторами будет важной для удовлетворения потребностей во внешнем финансировании, укрепление международных резервов и защиты доверия инвесторов", - подытожили во Всемирном банке.

Как сообщал рост реального ВВП в 2021 году составит 4%, а инфляция достигнет 6,4%. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы.

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