В Киевской области иностранец на иномарке переехал женщину с двумя детьми.

Инцидент произошел в городе Вишневое, информирует news.eizvestia.com.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, машина на иностранных номерах вызвала подозрение у служителей правопорядка. Полицейские решили проверить документы водителя и пассажира транспортного средства.

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Увидев полицейских, иномарка развернулась на встречную полосу и попыталась скрыться. При этом автомобиль выскочил на тротуар, где была женщина с коляской и 11-летний ребенок.

Несколько иностранцев задержаны согласно ст.208 УПК Украины. Их поместили в изолятор временного содержания. Задержанные часто имели проблемы с законом.

В пресс-службе также проинформировали, что задержанные в момент ДТП были под воздействием тяжелых наркотиков.

Что касается пострадавших, то в данный момент женщина, ее полуторагодовалый дитя и школьница находятся в больнице.

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