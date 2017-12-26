|ДТП: под Киевом наркоман сбил маму с двумя детьми (ФОТО)
|26.12.2017 15:40
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В Киевской области иностранец на иномарке переехал женщину с двумя детьми.
Инцидент произошел в городе Вишневое, информирует news.eizvestia.com.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
По данным правоохранителей, машина на иностранных номерах вызвала подозрение у служителей правопорядка. Полицейские решили проверить документы водителя и пассажира транспортного средства.
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Увидев полицейских, иномарка развернулась на встречную полосу и попыталась скрыться. При этом автомобиль выскочил на тротуар, где была женщина с коляской и 11-летний ребенок.
Несколько иностранцев задержаны согласно ст.208 УПК Украины. Их поместили в изолятор временного содержания. Задержанные часто имели проблемы с законом.
В пресс-службе также проинформировали, что задержанные в момент ДТП были под воздействием тяжелых наркотиков.
Что касается пострадавших, то в данный момент женщина, ее полуторагодовалый дитя и школьница находятся в больнице.