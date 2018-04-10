Губернатор Николаевской области Алексей Савченко заявил, что ему неприятны сравнения его с главой Чечни.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявляет, что ему неприятны ассоциации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и отрицает какие-либо намеренные действия для создания сходства образов. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.



«Во-первых, я никогда не называю эту фамилию. Потому что его люди – которые были в батальонах на востоке – убивали моих друзей. Мне неприятно, что на сегодняшний день меня ассоциируют с ним», — заявил А. Савченко, отвечая на вопрос о наличии сходства с Кадыровым, например, из-за похожей одежды.

«Никто не потрудился посмотреть, что подобные рубашки я шил на заказ с 2010 года – просто у меня был специфический размер и я был вынужден… Я ходил в этих рубашках, и никто меня не ассоциировал с этим человеком», — добавил глава Николаевской ОГА.

По его словам, аналогии, которые проводились с образом главы Чечни после истории с телефоном, подаренным Савченко за лучшее стихотворение о Николаевской области – не более чем «троллинг» людей, критикующих губернатора за мнимое «сходство».



«Если посмотреть в целом на все, что мы делали, в том числе с «Айфоном», это был абсолютный троллинг людей, которые пытались меня смешать с образом [Кадырова]. … После того поста с «Айфоном» мы больше таким не занимались. Ну и вопрос не ко мне лично, а к моим советникам», — отметил он. При этом добавил, что не снимает с себя ответственности за эти инициативы.

«Если ты не строил никогда фабрику по выпуску, скажем, картонной продукции или бутылок, стекла, на первоначальных этапах ты сталкиваешься с определенными проблемами», — сказал А. Савченко, имея ввиду первые шаги на посту губернатора.

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