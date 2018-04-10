В ГПК уверены, что законопроект открывает новые возможности для коррупции

Об этом заявляет Центр противодействия коррупции (ГПК), ссылаясь на текст законопроекта, который был передан на утверждение в Кабмин.

В частности, в тексте предлагается предоставить право определять специальный порядок представления деклараций не только оперативникам и разведчикам, но и военным прокурорам и другим силовикам, которые выполняют задачи в военно-гражданских администрациях Луганской и Донецкой областей, а также внутренне перемещенным лицам.

Еще одна прописана в законопроекте норма - не указывать в публичной декларации должность, которую занимает декларант, и скрывать данные о населенных пунктах, где есть недвижимое имущество - серьезно ограничивает возможности для оценки приблизительной стоимости имущества, указанного в декларациях.

Фото: ЦПК

"Назка действительно блокирует возможность проследить образ жизни чиновников" , - заявила член правления ГПК Елена Щербань.

Одновременно документ предусматривает создавать в госорганах и на госпредприятиях местные подразделения для контроля и координации выполнения антикоррупционного законодательства, будут подчиняться непосредственно Назка, что существенно увеличит нагрузку на государственный бюджет - в то время как на нынешний момент все еще не запущена автоматическая система верификации деклараций.

Еще один спорный пункт касается полномочий Назка - агентство хочет расширения полномочий по получению информации, в частности, получать банковскую тайну по прямому запросу, а не через суд, как НАБУ и другие правоохранительные структуры.

Фото: ЦПК